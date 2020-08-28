Путин поздравил Татарстан со столетием

https://static.news.ru/photo/a62bd96a-e93c-11ea-b119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Денисов/Global Look Press

Президент Владимир Путин поговорил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым по видеосвязи. Он поздравил жителей региона со столетием республики.

По словам главы государства, ситуация в регионе является «если не показательной», то отличающейся в лучшую сторону по сравнению с другими субъектами, передаёт ТАСС.

Я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в целом по развитию республики. Ещё раз поздравляю вас и всех жителей республики со столетием, юбилеем образования республики, — сказал он Минниханову.

Путин пообещал рассмотреть все предложения руководителя региона по развитию республики, а также пожелал местным жителям успехов.

Татарстан традиционно <...> в течение многих лет находится в лидерах по целому ряду ключевых показателей, — подчеркнул он.

В регионе растёт ВРП, увеличивается промышленное производство, а также растёт население, что говорит о действиях властей по поддержанию уровня жизни, социального обслуживания и других отраслей. Также политик поблагодарил власти Татарстана за меры по борьбе с коронавирусом.

Что касается пандемии, Татарстан, безусловно, здесь хорошо выглядит, находится по уровню заболеваемости на 82 месте в стране. Это хороший показатель. Меры, которые вы принимаете для борьбы с коронавирусной инфекцией, адекватны ситуации, которая сложилась в республике, заключил он.

Татарская ССР была образована 27 мая 1920 года. В связи с COVID-19 столетие создания республики отпразднуют только 30 августа.

Как писал NEWS.ru, Татарстан вошёл в число регионов, где больше всех жителей с антителами к коронавирусу.