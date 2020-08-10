Стало известно, где больше всего россиян с антителами к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/ab874bde-dafe-11ea-abd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше всего людей с антителами к коронавирусу живут в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что специалисты выяснили это в ходе мониторинга серологических исследований крови граждан на наличие антител к COVID-19. Исследования проведены в 26 регионах. При этом участие в нём приняли люди всех возрастов.

Наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных, специальной методикой отобранных участников этого исследования — это Тюменская область — 24,5%, Тульская область — 27,8%, Санкт-Петербург — 26% — и Республика Татарстан — 31,5%, — заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что наибольший уровень антител учёные выявили у детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также у пожилых людей старше 70 лет.