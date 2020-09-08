Путин одобрил предложение о проведения года Байкала в РФ

https://static.news.ru/photo/1bc8b070-f1c2-11ea-a668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Президент РФ Владимир Путин оценил идею врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о проведении года Байкала в стране.

По словам российского лидера, это предложение необходимо детально проработать с правительством.

Хотя идея, конечно, хорошая, — отметил он во время совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

Летом 2019 года в Иркутской области в результате двух разрушительных паводков погибли 26 человек, в 135 населённых пунктах были подтоплены 11 тысяч домов, 1,3 тысячи зданий смыло потоком воды, около 7 тысяч строений признали подлежащими сносу. Среди населённых пунктов сильнее всего пострадал город Тулун. Глава государства в июне – сентябре прошлого года трижды посещал Иркутскую область в связи с паводками, в том числе дважды приезжал в Тулун.

Ранее NEWS.ru писал, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предостерёг Минприроды от разрешения захоронения отходов, в том числе радиоактивных веществ, на территории центральной экологической зоны Байкала.