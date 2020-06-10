Путин обратил внимание губернатора Ленобласти на нехватку врачей

Президент РФ Владимир Путин заметил, что в Ленинградской области не хватает медицинских работников. Он призвал главу региона Александра Дрозденко решить эту проблему.
Из социальных вопросов — конечно, недостаточность обеспеченности врачами, специалистами узкими. Это тоже проблема. Да, то, что вы строите новые больницы, очень хорошо... но в целом нужно решать по области проблему обеспеченности врачами, — отметил российский лидер.
Президент РФ заявил, что эту проблему можно решить, если местные власти решат вопрос с жильём для специалистов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Совете Федерации решили упредить проблему нехватки врачей в медицинских учреждениях после пандемии. Она может возникнуть, если в отпуска уйдёт слишком большое количество специалистов — те, кому положено по графику, и те, чей отдых пришёлся на период эпидемии и кто не смог воспользоваться этим правом своевременно.
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