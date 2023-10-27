Пушилин рассказал о состоянии здоровья экс-депутата Рады Царева Пушилин подтвердил информацию о тяжелом состоянии экс-депутата Рады Царева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пyшилин

Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, все обстоятельства покушения выясняют правоохранительные органы.

По Олегу Цареву: желаем здоровья, знаем, что в тяжелом состоянии. Работают правоохранители, ждем полноценную информацию, — сказал глава ДНР.

Покушение на экс-нардепа произошло минувшей ночью. На политика напали возле его дома в Ялте. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Царева стреляли. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сведения о покушении также подтвердили родственники политика, которые заявили, что в депутата дважды стреляли.

В Крыму произошедшее с украинским экс-депутатом назвали «ожидаемым». Вице-спикер местного парламента Владимир Бобков заявил, что Россия имеет дело с «террористическим режимом» в Киеве, который «должен быть устранен». Бобков добавил, что о вероятном нападении на Царева он узнал из СМИ и не может подтвердить достоверность информации. Тем не менее спикер сказал, что в Крыму расстроены сообщениями об этом покушении.