Псковский губернатор назвал имена двух летчиков, погибших 24 июня Губернатор Ведерников: двое летчиков Псковского гарнизона погибли 24 июня

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Telegram, что среди военных летчиков, погибших 24 июня во время попытки мятежа, были двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона. По словам главы региона, это был экипаж вертолета Ка-52.

Губернатор отметил, что попытка мятежа грозила перерасти в братоубийственный конфликт с большим количеством жертв, однако профессиональная работа целого ряда ведомств помогла этого избежать.

Но жертвы все же были — те самые герои-летчики, о которых <...> говорил в своем обращении президент. Среди них были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников. Приношу искренние соболезнования семьям погибших, — сказал Ведерников.

Президент России Владимир Путин в своим обращении к россиянам 26 июня выразил благодарность военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб, а также павшим героям-летчикам, чьи действия помешали осуществить попытку мятежа в стране. Глава государства сообщил в обращении к народу, что их мужество уберегло страну от трагедии.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» сбили два вертолета и самолет Ил-22 в Воронежской области.

Военкор Первого канала Ирина Куксенкова отметила, что на борту сбитого Ил-22 находились 10 человек. По ее словам, связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин пообещал выплатить компенсацию в размере 50 млн рублей семьям погибших летчиков. В Минобороны не комментировали эти сообщения.