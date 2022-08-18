Прокуратура проверит семью на Алтае, где ребенка пристегивали к гире

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Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту насилия над 11-летним ребенком, которого отец пристегивал на цепь к гире в воспитательных целях, сообщила ТАСС помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина. Ребенка изъяли из семьи, он находится в социальном учреждении.

Антошкина сослалась на местные Telegram-каналы, по данным которых житель Барнаула пристегнул сына цепью к гире в воспитательных целях. Мальчика освободил брат, а бабушка вызвала участкового уполномоченного полиции. Отмечается, что ребенка часто морили голодом.

Отец действительно пристегнул ребенка цепью к гире. Есть информация, что он также избивал мальчика. По данному факту проводится проверка, — сказала Антошкина.

Ранее из результатов опроса ВЦИОМа стало известно, что каждый пятый россиянин применяет физическую силу для воспитания детей. При этом 76% родителей предпочитают насилию разговоры с ребенком, а к ним самим физическое насилие применяли более чем в 40% случаях: 20% наказывали ремнем, еще 21% получали подзатыльники и шлепки. По мнению исследователей, несмотря на изменившуюся тенденцию к физическому наказанию, как правило, папы и мамы применяют те же педагогические практики, что и поколение, воспитывавшее их.