Прокуратура начала проверку после вспышки инфекции в школе Шимска

https://static.news.ru/photo/fc84568e-f2b5-11ea-be1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Новгородской области начала проверку после массового заболевания учеников школы имени Героя Советского Союза Горева в посёлке Шимск.

В учебном заведении зарегистрировали 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 — основной. У детей наблюдаются признаки ОРВИ, а также диарея и рвота. Специалисты взяли анализы на основные виды инфекций, в том числе и на коронавирус. Результаты будут готовы вечером 9 сентября.

В администрации региона сообщили, что состояние детей удовлетворительное, все получают медицинскую помощь. Рисков для их жизни и здоровья нет.

С 9 сентября школа закрыта на семидневный карантин, организовано дистанционное обучение. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией.

В ходе проверки прокуратуре предстоит дать оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации образовательного процесса, а также полноте и достаточности принимаемых школой мер, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, передаёт РИА Новости.

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