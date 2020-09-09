Прокуратура начала проверку после вспышки инфекции в школе Шимска

Прокуратура Новгородской области начала проверку после массового заболевания учеников школы имени Героя Советского Союза Горева в посёлке Шимск.
В учебном заведении зарегистрировали 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 — основной. У детей наблюдаются признаки ОРВИ, а также диарея и рвота. Специалисты взяли анализы на основные виды инфекций, в том числе и на коронавирус. Результаты будут готовы вечером 9 сентября.
В администрации региона сообщили, что состояние детей удовлетворительное, все получают медицинскую помощь. Рисков для их жизни и здоровья нет.
С 9 сентября школа закрыта на семидневный карантин, организовано дистанционное обучение. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией.
В ходе проверки прокуратуре предстоит дать оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации образовательного процесса, а также полноте и достаточности принимаемых школой мер, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний,
Как писал NEWS.ru ранее, в Иордании более 700 человек госпитализировали после массового отравления шаурмой. Инцидент произошёл под Амманом.
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