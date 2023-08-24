В Петербурге вскрылись массовые факты продажи суррогатного молока

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В Санкт-Петербурге эксперты Северо-­Западной испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» выявили множественные нарушения ГОСТа в составе молока, реализуемого в торговой сети города, сообщили СМИ в Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль». При этом суррогат был обнаружен даже в товарах с национальной маркировкой.

Как рассказали эксперты, в продукции ряда предприятий была выявлена сниженная массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Вместо положенных 8,2% она составила 7,8%, а в некоторых случаях — и 6,6%. Как пояснили активисты, это означает, что молоко, возможно, было разбавлено посторонним сырьем.

Выбирайте молоко под брендами изготовителей, а не под частными марками торговых сетей. Больше доверия вызывает упаковка молока с пластиковой крышкой: фальсификаторы предпочитают самую дешевую упаковку, которую надо вскрывать с помощью ножниц или ножа , — посоветовали в «Общественном контроле».

Общественники также отметили, что литр качественного молока не может стоить 70 руб­лей, он должен продаваться на 10–20 руб­лей дороже.

Как указывает издание, активисты направили материалы экспертизы в Роспотребнадзор и Россельхознадзор. В результате одному из молочных комбинатов было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ожидается принятие аналогичных мер по отношению к другим предприятиям.

Ранее в Росстате сообщили, что по итогам 2022 года молодые семьи сократили потребление продуктов питания на 8–22%. Наиболее сильно молодежь стала экономить на молоке, фруктах, масле, хлебе, мясе и овощах. При этом расходы на продукты питания увеличились до 29,3%.