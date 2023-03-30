Призывников пообещали не отправлять в новые регионы Депутат Картаполов: призывников не направят служить в новые регионы РФ

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Призывников не будут направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, в самих новых регионах весной не будет проводиться призыв, передает «Интерфакс».

В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты, — сообщил Картаполов.

Весенний призыв в России, как ожидается, начнется 1 апреля. Призывать в армию будут молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Согласно постановлениям, принятым властями в Карелии и Новосибирской области, призыв продлится до 15 июля. При этом в Пензенской области глава региона Олег Мельниченко в своем указе не уточнил точные сроки кампании.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости цифровизации российских военкоматов. По словам политика, долгое время комиссариатами не занимались, и настал момент «привести их в чувство». Медведев рассказал, что недавно ездил в Петербург и проследил за тем, как проводится эта работа.