Медведев заявил о необходимости «привести в чувство» военкоматы Медведев призвал цифровизировать российские военкоматы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство России долгое время не занималось военкоматами, тогда как в настоящий момент пришла пора плотно заняться их цифровизацией, что будет удобно в том числе для призывников и контрактников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам. которые приводит РИА Новости, этот процесс уже происходит в Санкт-Петербурге.

Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство. Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается, — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что по всей России мужчины начали получать повестки от военкоматов, хотя официально об их рассылке было объявлено только в Воронежской, Пензенской, Липецкой и Ярославской областях. По заверениям местных властей, речи о новой мобилизации сейчас не идет, а повестки раздают для актуализации данных.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что вторая волна мобилизации в администрации президента не обсуждается. Об этом же заявили и в Госдуме. Замглавы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев подчеркнул, что новая волна мобилизации не планируется, а все слухи об этом являются фейками.