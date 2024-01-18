Приморский Хатико сбежал с передержки и вернулся ждать хозяина на льду реки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморском крае пес три недели ждет своего хозяина на льду реки Сучан, рассказала «КП — Дальний Восток» зоозащитница Анна Бутенко. Собаку забирали на передержку, но она ухитрилась сбежать, после чего ее снова поймали и передали в ветеринарную клинику.

Приморского Хатико, как прозвали одинокого пса, наблюдали на льду Партизанской реки почти месяц. Собаку пытались подкармливать, но она не уходила с места. По одной из версий, там мог находиться автомобиль хозяина.

Опубликованы фото, на которых видно питомца на льдине. Волонтеры предполагали, что собака могла принадлежать кому-либо из рыбаков, но поиски не дали результатов.

Зоозащитники допускали, что хозяину могло стать плохо во время рыбалки либо он просто уехал, бросив пса. Другие не исключали, что приморский Хатико мог принадлежать пастухам.

Жители города Партизанск, где и заметили одинокого пса на речке, пытались найти хозяина через социальные сети. Они отмечали, что собака очень молодая, дружелюбная, но не дается в руки и преданно ждет хозяина. Теперь ей планируют подыскать нового владельца.

Ранее местного Хатико обнаружили и под Новосибирском, где дали псу кличку Легенда. Он ежедневно встречает поезда на станции в селе Барышево, где его впервые заметили еще летом. Собака будто кого-то ждет, провожает людей с платформы до жилмассива, дает лапу.