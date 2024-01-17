Местный Хатико появился в селе под Новосибирском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В селе Барышево Новосибирского района появился местный Хатико, который ежедневно встречает поезда и ждет кого-то на платформе, пишет «МК в Новосибирске». Зоозащитница рассказала изданию, что волонтеры начали поиски хозяев животного, которое уже около полугода живет возле железнодорожной станции. Местные жители даже успели дать псу кличку: его назвали Легендой.

Встречает пассажиров, провожает до жилмассива. И так несколько раз за день — уже расписание выучил. <...> Пес молодой, ему чуть больше года. Выполняет некоторые команды — лапу дает. Видно, что Легенда был домашним и по какой-то причине оказался без дома, — рассказала волонтер.

Жители расходятся во мнениях, откуда пес появился на станции. Некоторые утверждают, что Легенда нечаянно выбежал из поезда и потерялся, другие же говорят, что собаку выбросили из электрички. Сейчас собака обитает рядом со стройкой. Пса подкармливают рабочие, которые живут в строительном вагончике. Как отметила зоозащитница, они даже хотели взять его к себе, чтобы он мог погреться в сильные морозы, но животное отказалось заходить внутрь. Из-за этого Легенда отморозил себе передние лапы, добавила волонтер.

Ранее стало известно о собаке по кличке Альба, которая четыре месяца ждала своего умершего хозяина на улице в Астрахани. Животное не уходило с места, откуда хозяина увезла скорая помощь. Собаку перевезли в московский приют.