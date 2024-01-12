Астраханский Хатико четыре месяца ждал на улице умершего хозяина KP.RU: собака четыре месяца ждала погибшего хозяина на улице в Астрахани

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Собака по имени Альба четыре месяца ждала своего хозяина на улице в Астрахани, сообщает KP.RU. По данным газеты, животное не уходило с места, откуда хозяина увезла скорая помощь.

Альбу не могли спугнуть с места ни сильные морозы, ни автомобилисты. Очень скоро собака привлекла внимание сначала прохожих, а затем волонтеров. Они организовали перевозку животного в московский приют. По словам активистов, сначала Альба сильно тосковала по хозяину, но вскоре освоилась на новом месте и пошла на контакт с людьми. Постепенно к ней вернулась жизнерадостность, сейчас волонтеры ищут Альбе новый дом.

Ранее жительница Москвы Елена рассказала, что в переходе метро у выхода к платформе Лианозово уже несколько недель живет брошенная собака. Местные заметили у нее ошейник и пришли к выводу, что раньше у животного был хозяин. По словам очевидицы, местные прозвали собаку Хатико, по примеру акита-ину, ставшей символом верности и преданности в Японии.

До этого в Санкт-Петербурге волонтеры обнаружили в одной из квартир изголодавшихся двух котов и пса, которые несколько месяцев провели дома без хозяина. Питомцам приходилось искать еду даже в шкафах, чтобы не умереть от голода. О брошенных животных зоозащитникам рассказала женщина, живущая по соседству. По ее словам, проживающий в этой квартире мужчина злоупотреблял спиртным, о его местонахождении ей неизвестно.