Пес и два кота искали еду в шкафу надолго бросившего их хозяина-алкоголика Волентеры Петербурга обнаружили в одной из квартир изможденных домашних питомцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Волонтеры из Санкт-Петербурга обнаружили в одной из квартир голодного пса и двух котов, которые провели несколько месяцев без хозяина, сообщает Telegram-канал «78 | Новости». Питомцам приходилось искать еду в шкафах, чтобы выжить в этих условиях.

По данным издания, о квартире с животными волонтерам рассказала соседка. По ее словам, проживающий в этой квартире мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, а потом уехал в неизвестном направлении.

Зоозащитники рассказали, что в квартире, где нашли животных, царил страшный бардак — повсюду был разбросан мусор, а лотки для питомцев переполнены. Найденный пес испытал сильный стресс, сейчас он не подпускает к себе даже волонтеров, которые, в свою очередь, оперативно ищут новый дом для брошенных животных.

Ранее в Новосибирской области грибники нашли щенка по кличке Юта, которого забыли хозяева в Караканском бору. Организатор поисков рассказала, что увидела в социальных сетях сообщение с просьбами о помощи. При этом сами хозяева искать питомца не поехали, сославшись на то, что у них нет такой возможности, и предложили вознаграждение.

До этого в Улан-Удэ бесхозный сибирский хаски сам нашел зоозащитников: собака забралась в машину к волонтерам фонда помощи животных. Там рассказали, что пес оказался очень добрым и контактным. Хаски сразу откликнулся, когда его подозвали.