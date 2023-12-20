«Местный Хатико»: москвичи сообщили о брошенной собаке, ждущей хозяина Брошенная собака две недели ждет хозяина в московском районе Лианозово

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Жительница Москвы Елена рассказала NEWS.ru, что в переходе метро у выхода к платформе Лианозово уже две недели живет брошенная собака. Местные заметили у нее ошейник и пришли к выводу, что раньше у животного был хозяин.

Она уже как местный Хатико. Появилась в метро (выход к платформе Лианозово) примерно 8 декабря. С тех пор живет в переходе, ей люди воды и еды приносят. Собака очень спокойная, ориентированная на людей. В чатах местных пишут, что она раньше домашняя была, это подтверждает ошейник на шее. Потом ее выбросили, она жила у гаражей, а сейчас в метро пришла, где потеплее, — рассказала очевидица.

По словам Елены, сейчас собаки нет на месте. Она предположила, что ее мог кто-нибудь забрать, либо она просто гуляет на улице.

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