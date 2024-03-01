Приехавший с СВО петербуржец потратил миллион за ночь на проституток «Фонтанка»: участник СВО потратил миллион на проституток после ссоры с женой

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Житель Санкт-Петербурга, вернувшийся с СВО, заявил в полицию после списания с его счета почти миллиона рублей, однако, как выяснилось потом, мужчина добровольно потратил деньги на трех проституток после ссоры с супругой, передает «Фонтанка». По информации издания, он обратился к правоохранителям, потому что его заставила жена, которая не знала о похождениях мужа и была уверена, что его просто обокрали.

После вечернего скандала с женой мужчина начал искать проституток в интернете, однако вспомнил о старой знакомой, которая уже давно промышляла этим бизнесом. Он попросил ее позвать еще двоих подруг, заявив, что хочет отдохнуть «по полной программе» и потратить много денег. По словам самого петербуржца, в ту ночь он гулял на широкую ногу, не считая средств.

Он также заявил, что заработал эти деньги сам, поэтому может решать, как их тратить. По информации издания, о ночи с тремя проститутками мужчина не жалеет, а с женой будет разводиться. Вскоре он вновь намерен отправиться на спецоперацию.

Ранее Telegram-канал Baza рассказал, что в самолете авиакомпании S7 произошел конфликт с участием пассажиров, стюардов и полицейских. По его информации, люди вступились за участника спецоперации. Канал уточнил, что мужчина выпил и начал оскорблять бортпроводников, из-за чего они позвали на борт полицейских.