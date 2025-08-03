При опрокидывании вагонов в ЕАО произошла утечка топлива СК: в ЕАО при опрокидывании вагонов зафиксирована утечка корабельного топлива

Сход пяти вагонов-цистерн с рельсов с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино, произошел в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России. Уточняется, что там зафиксирована утечка перевозимого корабельного топлива, размер ущерба составил более 1 млн рублей.

Произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива, — указано в публикации.

В ведомстве добавили, что никто не пострадал. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее около 50 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Германии, еще около 25 получили тяжелые травмы. Авария произошла вечером 27 июля недалеко от города Ридлинген, в поезде находились примерно 100 человек. Отмечается, что двое из трех погибших были сотрудниками железнодорожной компании Deutsche Bahn, среди них — машинист поезда. Причиной происшествия, вероятно, стал оползень.

До этого выяснилось, что при аварии часть вагонов опрокинулась на бок, а один из них серьезно поврежден — у него разрушена крыша. Несколько вагонов полностью сошли с путей и остановились на лесистой насыпи.