Пожар в Балашихе унес жизни пяти выходцев из Средней Азии РИА Новости: пожар в Балашихе унес жизни пяти выходцев из Средней Азии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар в общежитии в Балашихе унес жизни пяти выходцев из Средней Азии, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Иностранные граждане — Средняя Азия, — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Возгорание произошло в ночь на 29 июня в двухэтажном здании, обустроенном под общежитие. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В ведомстве также подчеркнули, что специалистам предстоит провести еще ряд экспертиз, одновременно с этим ведутся допросы и проверяется документация, изъятая у собственника помещения.

Следственный комитет по Московской области сообщил, что причиной пожара в общежитии стало неосторожное обращение с огнем при курении. Все погибшие отравились продуктами горения.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Некрасовской улице в историческом центре Самары, жертвой которого стала девочка 2017 года рождения. По предварительным данным, огонь охватил лестничную клетку с первого по третий этаж. Жителей дома эвакуировали, им предложили разместиться в здании администрации Самарского района, также был предоставлен автобус для обогрева.