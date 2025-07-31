Пожар в Балашихе унес жизни двух человек

Пожар в Балашихе унес жизни двух человек В Балашихе при пожаре в жилом доме погибли житель и сотрудник «Мособлпожспаса»

Число погибших при пожаре в жилом доме на улице Флерова в Балашихе увеличилось до двух человек, сообщил глава городского округа Сергей Юров в своем Telegram-канале. По его словам, жертвами стали один из жильцов и сотрудник «Мособлпожспаса».

На улице Флерова в жилом доме 2/1 произошел пожар. <…> К сожалению, при пожаре один из жильцов и сотрудник «Мособлпожспаса» погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал Юров.

Он уточнил, что дом полностью отключен от коммуникаций, жильцы эвакуированы. Для пострадавших организован пункт временного размещения на стадионе «Метеор», где доступна медицинская помощь, вода и питание. Специалисты МЧС и «Мособлпожспаса» продолжают ликвидацию последствий пожара.

Ранее в Балашихе пожарные спасли двух человек. В результате оперативных действий МЧС были эвакуированы 90 жильцов, включая 10 детей.

Ранее в Свердловской области, в садовом товариществе «Рассвет 1» под Екатеринбургом, ночью вспыхнул пожар. Трагедия унесла жизни четырех человек, включая троих детей. Еще восемь человек, среди которых шестеро детей, получили травмы и были доставлены в больницы.