Пожар произошёл на территории воинской части в Долгопрудном

Фото: 50.mchs.gov.ru

Деревянное здание, где находилась казарма, загорелось на территории воинской части в Долгопрудном. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Площадь распространения огня составила 1200 кв. м. На момент возгорания в здании находились солдаты срочной службы и персонал воинской части. Все они были эвакуированы. Огонь на данный момент локализован, информации о пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.

Накануне в столице на проспекте Лихачёва в Москве загорелся магазин мебели и строительных материалов «Леруа Мерлен». Возгорание произошло на втором этаже 18-этажного офисного здания. Посетители были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что 3 августа в Истринском районе Московской области загорелся склад Ozon. Пожар на площади 55 тысяч кв. м тушили пять дней. В миссии по ликвидации огня была задействованы вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи работников.