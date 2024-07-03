Появилось видео столкновения гидроцикла с катером в Петербурге Мужчина попал в реанимацию после столкновения гидроцикла с катером в Петербурге

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Катер столкнулся гидроциклом на Малой Невке в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке. Инцидент попал на видео. Пострадавшего водителя гидроцикла со множественными ранами доставили в реанимацию.

Пострадал 41-летний мужчина. У него перелом предплечья, травма грудной клетки, сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма. Супруга пострадавшего сообщила, что он находится в реанимации. Гидроцикл мужчина взял в аренду. СК на транспорте начал проверку по факту инцидента.

В мае жительница деревни Юматово в Башкирии рассказала NEWS.ru, что мужчина, погибший во время катания на гидроцикле, не учел правила безопасности. Женщина отметила, что он мог просто забыть о тросе, натянутом на реке. Она отметила, что перед гибелью мужчина отдыхал с друзьями и выпивал.

По словам собеседницы издания, все местные знают, что по реке нельзя передвигаться ни на моторных лодках, ни на гидроциклах. Кроме того, местная жительница отметила, что в реке Деме много коряг, о которые легко можно разбиться.

Момент смертельного наезда жителя Башкирии на трос попал на видео. На нем видно, что мужчина прокручивает сальто над рекой и падает в воду. Кроме водителя, на водном транспорте также было двое пассажиров, которые выжили. Мужчина 55 лет скончался на месте.