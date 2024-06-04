Появилось видео сноса памятника Ломоносову в Харькове «Страна.ua»: власти Харькова снесли памятник российскому ученому Ломоносову

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Власти Харькова снесли памятник российскому ученому и просветителю Михалу Ломоносову, информирует издание «Страна.ua». В Сети представлено видео, где постамент уже лишился статуи. Бюст из бронзы был открыт в микрорайоне Салтыковка в 2013 году.

Памятник Ломоносову находился возле Дворца детского и юношеского творчества. На Украине с 2015 года в рамках закона о так называемой декоммунизации такая практика идет повсеместно. Украинские власти начали борьбу со всем, что связано с советской историей, названиями, Россией.

По всей стране происходит демонтаж памятников российским деятелям. Также власти Украины переименовывают улицы, убирают упоминания о роли советского народа во Второй мировой войне. Новые названия, в свою очередь, могут выбрать в честь украинских националистов и нацистских преступников.

Ранее стало известно, что киевские власти могут демонтировать памятник главным героям советской киноленты «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. По данным СМИ, в число монументов «под снос» попали мемориалы Юрию Гагарину и Максиму Горькому.

Ранее мигрант, осквернивший памятник «Журавли», принес извинения в ходе допроса. Мужчина разбросал венки рядом с Вечным огнем.