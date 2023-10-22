Появилось видео с псом, спасшим людей от обстрела ВСУ в Шебекино

Фото: Социальные сети

Пес Кубик

Пес по кличке Кубик лишился лапы во время обстрела со стороны ВСУ поселка Шебекино в Белгородской области, сейчас он привыкает к установленному протезу. Telegram-канал KP.RU опубликовал видеозапись с собакой, которая во время артиллерийского удара спасла людей.

По словам руководителя приюта «Добрый дон» Веры Коваленко, животные слышат приближение падающих снарядов раньше людей, но зачастую убегают и прячутся в безопасном месте, так как звуки их пугают. Кубик же почувствовал опасность и устремился предупредить об этом людей.

В результате обстрела пес лишился одной лапы и сильно травмировал другую. Ветеринарам удалось восстановить травмированную конечность. На другую лапу псу установили протез. После реабилитации храбрую собаку перевезли в приют в Белгородской области.

Ранее на западе Москвы собака спасла свою хозяйку, которая провалилась в яму, прикрытую газоном. Это произошло, когда женщина выгуливала своего лабрадора во дворе ЖК «Лучи». Питомец спас ее от полного погружения, удержав своим весом.

В июне бездомная собака спасла 12-летнего мальчика, который потерял сознание и упал на дорогу. Пес заметил лежащего на дороге мальчика и начал громко лаять, тем самым разбудив женщину в доме недалеко от места происшествия. Та проснулась и вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали, а собака убежала, ее несколько дней искали волонтеры и директор базы, где которой она жила.