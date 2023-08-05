На западе Москвы собака спасла свою хозяйку, которая провалилась в яму, прикрытую газоном, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Это произошло, когда женщина выгуливала своего лабрадора во дворе ЖК «Лучи». Питомец спас ее от полного погружения, удержав своим весом.

Земля дальше начала проваливаться под руками. Под ногами я ничего не чувствовала, просто висела. Подтянула себя и вылезла. Если б не собака, я бы улетела. Глубина больше человеческого роста, на дне вода, — рассказала хозяйка.