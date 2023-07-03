Волонтеры нашли дом собаке, спасшей жизнь мальчику в Краснодаре

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В Краснодаре бездомная собака, которая спасла упавшего в обморок мальчика, нашла себе хозяина, сообщила РИА Новости волонтер Яна Мальцева. Приютить ее решил хозяин базы на Тепличной улице, на которой она жила четыре года.

Одна девушка заметила ее в 17 километрах от территории, где раньше жила собака. Сейчас животное забрал к себе домой директор этой базы, он решил оставить ее у себя, — рассказала Мальцева.

Инцидент произошел рано утром 17 июня. 12-летний мальчик потерял сознание и упал на дорогу. Его заметила собака и начала громко лаять, чем разбудила женщину в доме недалеко от места происшествия. Та проснулась и вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали, а собака убежала, ее несколько дней искали волонтеры и директор базы, на которой она жила.

Ее обнаружили 3 июля в 17 километрах от базы на Тепличной улице. Опознать ее смогли по слегка надкушенному уху.

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