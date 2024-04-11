Появилось видео наезда машины на четверых детей в Волгограде

Фото: t.me/VOLG_34MVD

Момент наезда Renault Duster на четырех детей на пешеходном переходе в Волгограде попал на видео. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «112», видно, что водитель на полном ходу врезался в детей и проехал дальше.

Видео было сделано на регистратор другим участником дорожного движения. В ролике также зафиксировано, что наезд произошел на пешеходном переходе.

Как стало известно каналу, две девочки и два мальчика 12 лет переходили дорогу на пересечении улиц Ополченская и Андреева, а водитель Renault Duster не заметил несовершеннолетних и не притормозил. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ход проверки обстоятельств происшествия взят на контроль.

Очевидица ДТП Елена рассказала, что водитель проехал на красный сигнал светофора. По ее словам, на месте происшествия была кровь, а рядом с детьми стояла женщина и плакала навзрыд. Свидетельница предположила, что это была мать одного из пострадавших. По информации «112», дети получили травмы разной степени тяжести, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Ранее три человека погибли в результате столкновения четырех машин на трассе в Славянском районе Кубани. ДТП произошло на дороге Славянск — Темрюк. Предварительно, виновником аварии стал 22-летний водитель «Газели», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Peugeot Boxer под управлением 60-летнего мужчины.