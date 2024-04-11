«Выскочила на красный»: очевидец об аварии с четырьмя детьми в Волгограде Очевидица ДТП с детьми в Волгограде: сбившая их машина ехала на красный свет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель Renault Duster, который сбил на пешеходном переходе в Волгограде четверых детей, проехал на красный сигнал светофора, рассказала NEWS.ru очевидица ДТП Елена со ссылкой на других свидетелей. Она добавила, что проезжала место аварии и видела пострадавших на асфальте.

Я проезжала мимо, когда сама авария уже произошла, поэтому не знаю причин. Но кто-то из очевидцев сообщил, что машина выскочила на красный свет и сбила детишек на пешеходном переходе. Двое мальчиков и девочек. Была кровь на асфальте. Одна из девочек лежала и не двигалась, я даже подумала, что [она] умерла. Но, к счастью, все выжили, их увезла скорая. Еще рядом с детьми стояла женщина и плакала навзрыд. Я так поняла, что это была мама кого-то из детей, — уточнила собеседница.

Об аварии ранее сообщил Telegram-канал «112». Как стало известно каналу, две девочки и два мальчика 12 лет переходили дорогу на пересечении улиц Ополченской и Андреева, а водитель Renault Duster не заметил несовершеннолетних и не притормозил. В пресс-службе областной прокуратуры сказали, что ход проверки обстоятельств происшествия взят на контроль. Отмечается, что дети получили травмы разной степени тяжести, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.