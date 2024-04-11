В Волгограде четверых детей сбили на пешеходном переходе

В Волгограде четверых детей сбили на пешеходном переходе, передает Telegram-канал «112». По его данным, пострадавших госпитализировали.

Как стало известно каналу, две девочки и два мальчика 12 лет переходили дорогу на пересечении улиц Ополченская и Андреева, водитель Renault Duster не заметил несовершеннолетних и не притормозил. По информации канала, в причинах произошедшего разбираются правоохранители.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ход проверки обстоятельств происшествия взят на контроль. Отмечается, что дети получили травмы разной степени тяжести, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Тракторозаводском районе г. Волгограда, в результате которого пострадало четверо несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Ранее три человека погибли в результате столкновения четырех машин на трассе в Славянском районе Кубани. ДТП с участием «Газели», Peugeot Boxer, Lada Largus и еще одного грузовика произошло на дороге Славянск — Темрюк.