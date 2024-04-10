Массовая авария унесла жизни троих человек на Кубани Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями на Кубани

Три человека погибли в результате столкновения четырех машин на трассе в Славянском районе Кубани, сообщает региональное управление МВД России. ДТП произошло рано утром на дороге «Славянск — Темрюк».

Предварительно, виновником аварии стал 22-летний водитель «Газели», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Peugeot Boxer под управлением 60-летнего мужчины. После этого «Газель» опрокинулась и влетела в другой малогабаритный грузовик, за рулем которого был 41-летний водитель. Затем с виновником аварии столкнулась Lada Largus, которой управлял 30-летний автомобилист.

В результате массовой аварии погиб водитель «Газели». Также скончались два человека из Peugeot Boxer.

Ранее стало известно, что число погибших в ДТП с грузовиком под Рязанью увеличилось до семи человек. В УМВД России по Рязанской области уточнили, что сначала были обнаружены тела шести погибших. Позже при разборе и проведении следственных действий нашли тело еще одного мужчины.

Авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Шиловском районе около 05:30. Грузовик КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем Mazda. В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров иномарки. Водителю большегруза оказали медицинскую помощь.