Появились кадры пожара рядом с нефтебазой в Воронеже SHOT: пожар вспыхнул в ангаре недалеко от нефтебазы в Воронеже

Крупное возгорание началось в Воронеже недалеко от местной нефтебазы, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры с места происшествия. Согласно сведениям источника, огонь охватил ангар с пиломатериалами и станками, расположенный на Новосибирской улице.

Как уточнил канал, перед началом пожара очевидцы слышали громкий взрыв примерно в 21:25 по местному времени. На опубликованных кадрах видны световые вспышки и оранжевые клубы дыма. При этом каких-либо взрывов в ролике не слышно.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области сообщила о пожаре в ангаре с пиломатериалами и станками на улице Новосибирской. На место прибыли три расчета спасателей.

Также ранее пресс-служба МЧС по региону объявила о введении режима опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. Местных жителей призывали сохранять спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов.

Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке украинских беспилотников в Воронеже. В результате удара в городе повреждены четыре домовладения. Травмы получила местная жительница 1956 года рождения, сейчас она находится в состоянии средней тяжести.