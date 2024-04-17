Ангар с пиломатериалами вспыхнул в Воронеже МЧС: в Воронеже загорелся ангар с пиломатериалами и станками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ангар с пиломатериалами и станками загорелся на улице Новосибирской в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Там рассказали, что на месте работают три пожарных расчета.

Загорание пиломатериалов и станков, работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о пожаре в селе Петропавловке в Бурятии. Огонь охватил площадь примерно 54 кв. м. В результате возгорания погибли женщина и двое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Уточнялось, что погибшие не смогли выбраться из горящего дома из-за быстрого распространения огня, который перекрыл им путь через веранду. По данным следователей, женщине было 25 лет, детям — три и четыре года.

До этого в Сети появились кадры с места пожара в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории. Площадь возгорания составила свыше 600 квадратных метров, в огне погибли более 200 животных. Огонь уничтожил практически все внутри зоопарка, кровля здания также прогорела. По данным МЧС, возгорание произошло ночью. Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки холодильника.