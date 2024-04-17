Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе МЧС: на территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На территории Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, информирует пресс-служба МЧС по региону. В ведомстве призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход, — перечислили порядок действий для граждан представители МЧС.

13 апреля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались совершить террористическую атаку на Белгородскую область, применив БПЛА самолетного типа. Согласно сведениям ведомства, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России.

До этого пресс-служба МО РФ писала еще об одной атаке украинских вооруженных сил на Белгородскую область. Тогда средства противовоздушной обороны также сбили в небе над регионом один беспилотник в 09:00 мск.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал о срабатывании системы противовоздушной обороны в регионе, были сбиты два украинских дрона. По словам губернатора, при атаке ВСУ никто из местных жителей не пострадал, был поврежден один автомобиль.