Появились кадры последствий обрушения здания в Екатеринбурге

В микрорайоне Елизавет произошло обрушение складского комплекса, построенного в 1973 году, кадры с последствиями поделился Telegram-канал Ural Mash. По предварительным данным, в здании располагались различные офисные помещения.

На место обрушения оперативно прибыли бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. Информация о возможном наличии людей под завалами в настоящее время уточняется. Накануне происшествия одно из агентств недвижимости, располагавшееся в этом здании, разместило объявление о продаже офиса за 7,5 млн рублей. В описании объекта собственники предупреждали о протекающей крыше и необходимости срочного ремонта.

Ранее в Астрахани на улице Ляхова произошло частичное разрушение пятиэтажного аварийного здания. Во время инцидента одна из стен обрушилась на местную жительницу. Женщина сообщила, что смогла выбраться из опасной зоны благодаря своему псу по кличке Жора. Ни хозяйка, ни ее четвероногий спаситель не получили травм.

После этого начальник регионального управления МЧС Юрий Землянский проинформировал об окончании работ по разбору завалов в разрушенном доме. Согласно данным пресс-службы ведомства, под обломками не обнаружили ни пострадавших, ни погибших.