Появились кадры обломков самолета Пригожина, которые достали из реки Из реки Ладыженка в Тверской области достали детали самолета Пригожина

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press

Из реки Ладыженка в Тверской области достали детали самолета бизнесмена Евгения Пригожина, который потерпел крушение 23 августа, сообщают журналисты «Известий». На фото видны части крыла и фюзеляжа лайнера.

24 августа Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник написал, что в Тверской области по-прежнему идут поиски бортовых самописцев с разбившегося самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Собеседник канала предположил, что самописцы могли ранее обнаружить сотрудники ЧВК «Вагнер» и забрать с собой.

Ранее сообщалось, что на въезде в село Куженкино, в трех километрах от места крушения самолета Пригожина, был обнаружен элемент фюзеляжа лайнера.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Примерно в 21:00 23 августа появились данные, что второй самолет Пригожина сел в Остафьево. Борт с номером RA-02748 приземлился на территории московского частного аэропорта.