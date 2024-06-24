Появилось видео ДТП со съехавшим в кювет автобусом в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье автобус с пассажирами, следовавший по маршруту «Рошаль — Раменское», на скорости съехал в кювет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По предварительным данным, пострадали три человека.

Сообщается, что инцидент произошел утром 24 июня с рейсовым автобусом №376. По одной из версий, водитель общественного транспорта не смог справиться с управлением. По другой — мужчина заснул прямо во время движения.

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