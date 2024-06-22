Пьяный мужчина на Audi насмерть сбил подростка на «зебре» Пьяный водитель на Audi насмерть сбил подростка в Кировской области

Водитель на Audi A-6 сбил 14-летнего подростка и скрылся с места происшествия в Кировской области, сообщило региональное управление СК. По информации ведомства, ребенок погиб. В СК уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Подосиновском районе 21 июня 2024 года в 19 часов на пешеходном переходе у дома культуры поселка Подосиновец произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным 54-летний водитель автомобиля Audi А-6, управляя автомобилем в состоянии опьянения, совершил наезд на несовершеннолетнего подростка, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. К настоящему момент водитель задержан, проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при столкновении Audi, квадроцикла и велосипеда в Ярославской области, среди них двое детей. Уточняется, что за рулем квадроцикла был 12-летний мальчик, его пассажиром была пятилетняя девочка, оба скончались на месте. Позднее стало известно, что еще одной жертвой ДТП стала 21-летняя девушка, находившаяся на обочине дороги.