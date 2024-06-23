Водитель переехал пенсионерку и скрылся с места преступления в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала водителя автомобиля, который сбил 70-летнюю женщину на Аннинском шоссе, сообщили в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. Там уточнили, что пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. Водитель задержан, по факту произошедшего проводится проверка.

Сегодня около 13.40 у дома 76 на Аннинском шоссе в Красном Селе 62-летний водитель Honda Civic вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, но был задержан экипажем ДПС, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель на Audi A6 сбил 14-летнего подростка и скрылся с места происшествия в Кировской области. По информации регионального управления СК, ребенок погиб. В ведомстве уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. К настоящему момент водитель задержан, проводятся следственные мероприятия.

Кроме того, три человека погибли при столкновении Audi, квадроцикла и велосипеда в Ярославской области, среди них двое детей. Уточняется, что за рулем квадроцикла был 12-летний мальчик, его пассажиром была пятилетняя девочка, оба скончались на месте. Позднее стало известно, что еще одной жертвой ДТП стала 21-летняя девушка, находившаяся на обочине дороги.