Появились фото ДТП в Ленобласти, где заживо сгорел мужчина Водитель иномарки заживо сгорел после ДТП с фурой под Приозерском в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Приозерском районе Ленинградской области погиб 33-летний водитель «Сааб 9000», врезавшийся в припаркованный грузовик, сообщила в Telegram пресс-служба ГУ МВД по Северной столице и области. Уточняется, что авария произошла вечером 22 июня на 75-м километре автодороги «Сортавала».

По данным ведомства, владелец иномарки не смог справиться с управлением на въезде на прилегающую стоянку, где столкнулся с большегрузом. После контакта с фурой авто загорелось, водитель не смог самостоятельно выбраться их машины. В салоне легковушки также находилась 32-летняя пассажирка, ее госпитализировали с тяжелыми травмами. По ее словам, они решили остановиться из-за проблем с тормозной системой. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на видео попало ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток. По данным СК по Кировской области, водитель Audi A-6 на огромной скорости сбил ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. После этого виновник аварии скрылся с места происшествия.

До этого сообщалось о возгорании автомобиля Volvo XC60 во время движения по МКАД в Москве, в салоне находились женщина и ребенок. На помощь им пришли очевидцы с огнетушителями.