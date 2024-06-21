В Москве машина «пыталась сжечь» заживо своего хозяина Volvo едва не «сжег» заживо женщину и ребенка на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве автомобиль Volvo XC60 загорелся во время движения по МКАД, пишет Telegram-канал «SHOT Проверка». В салоне находились женщина и ребенок. Хозяйка кроссовера рассказала, что на 37-м километре трассы из-под левого колеса повалил белый дым, а на приборной панели появился знак низкого давления масла в двигателе. Она долила масло, однако спустя 10 минут капот охватило пламя.

Очевидцы с огнетушителями помогли женщине потушить авто. По словам владелицы Volvo, три недели назад она прошла плановый технический осмотр. Пока неизвестно, почему капот кроссовера загорелся. Это будут выяснять специалисты. Никто в результате ЧП не пострадал.

Недавно около торгово-развлекательного центра «Ривьера» в Москве пламя охватило автомобиль. Из-за ЧП черный едкий дым столбом поднялся в небо и разнесся по округе. Прибывшие сотрудники экстренных служб потушили пожар. Никто в результате происшествия не пострадал.

Житель города Добрянки Пермского края ранее пытался слить бензин с чужой машины, но не смог сразу найти бак и использовал для этого зажигалку. В результате автомобиль вспыхнул, и огонь перекинулся на три машины рядом. Все они выгорели дотла. Суд приговорил 21-летнего мужчину к 300 часам обязательных работ.