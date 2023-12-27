«Повод гордиться»: Пушилин о приговоре к 15 годам тюрьмы на Украине Пушилин назвал приговор к 15 годам тюрьмы на Украине поводом для гордости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что считает заочный приговор к 15 годам лишения свободы на Украине поводом для гордости. Он счел это признанием пользы своей деятельности для Донбасса.

Я рад. Для меня это повод гордиться — даже вражеская «прокуратура» признала мое участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор. И мы его сделали. Отлично, работаем дальше, — сказал Пушилин.

Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что суд страны заочно приговорил главу ДНР к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и сотрудничестве с российскими властями. В Генпрокуратуре Украины пояснили, что поводом для предъявления обвинений Пушилину стало проведение референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после объявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла в розыск на Украине. Глава СК Александр Бастрыкин в свою очередь поручил разыскать украинских должностных лиц, ответственных за преследование предстоятеля Русской православной церкви.

СБУ ранее обвинила патриарха Кирилла в посягательстве на неприкосновенность Украины, оправдании российской спецоперации, а также в участии в планировании и подготовке СВО. В МВД Украины сообщали, что предстоятелю РПЦ заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.