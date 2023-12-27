Суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы

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Денис Пушилин

Украинский суд вынес приговор в отношении главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, которого Киев обвиняет в посягательстве на территориальную целостность страны в сотрудничестве с правительством России. По данным пресс-службы украинского генерального прокурора, Пушилина заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В пресс-службе подчеркнули, что поводом для предъявления обвинений стало проведение референдума о присоединении ДНР к России. Соответствующее распоряжение было подписано Пушилиным. Отмечается, что он не является единственным главой российского региона, в отношении которого был вынесен приговор. Ранее украинский суд также заочно приговорил к тюремному заключению главу Херсонской области Владимира Сальдо. Его признали виновным в государственной измене.

Как сообщалось ранее, суд в Киеве заочно осудил российского журналиста Армена Гаспаряна. Его признали виновным в публичных призывах к «геноциду украинского народа» и «насильственной смене конституционного строя» и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией. Сам журналист отметил, что его не удивляет вердикт суда. Также он подчеркнул, что у него нет имущества на Украине.