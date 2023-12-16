СК возбудил дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после объявления в розыск на Украине святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как сообщили в Telegram-канале ведомства, председатель СК РФ Александр Бастрыкин в свою очередь поручил принять меры к розыску должностных лиц украинских ведомств, ответственных за это решение.

В рамках расследования Следственным комитетом России уголовного дела о незаконном привлечении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к уголовной ответственности Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение о его уголовном преследовании, — говорится в сообщении.

Патриарха СБУ обвинила в посягательстве на неприкосновенность Украины, оправдании вооруженного конфликта, его планировании и подготовке. В ведомстве добавили, что с начала спецоперации было начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, 16 из которых являются митрополитами.

В МВД Украины сообщили, что патриарху Кириллу уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае появления на территории страны предстоятель РПЦ будет отправлен в СИЗО.