Разыскиваемому на Украине патриарху Кириллу избрали меру пресечения МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла по уголовным статьям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявили в розыск на Украине, сообщило МВД страны. По данным пресс-службы ведомства, предстоятель РПЦ «скрывается от досудебного расследования».

Глава Русской православной церкви числится в розыске на Украине с 11 ноября. Священнослужитель Московского патриархата обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

По информации министерства, на Украине патриарху Кириллу уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае появления на территории страны предстоятель РПЦ будет отправлен в СИЗО.

В ноябре Служба безопасности Украины выдвинула в отношении патриарха Кирилла обвинения сразу по нескольким статьям. По данным СБУ, Кирилл входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и одним из первых поддержал спецоперацию ВС РФ.

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