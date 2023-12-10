Поляки на почтовых марках заменили православные кресты на католические Военкор Стешин: на польских марках храмы Украины с католическими крестами

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В Польше выпустили марки с изображением православных церквей в городах Украины с католическими крестами на куполах, сообщил военкор Дмитрий Стешин в Telegram. На марках представлены храмы во Львове, Тернополе, Луцке и Ивано-Франковске, которые по-прежнему являются православными.

Поляки заменили православные кресты на католические. Как-то не ко времени поляки продолжают тыкать палкой озверевшего медведя <…>. Все это всегда заканчивалось плохо, каждое столетие, — пишет журналист.

Ранее Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви, сообщил депутат парламента республики Ярослав Железняк. Законопроект поддержали 267 человек, 15 выступили против.

Военкор Юрий Котенок сообщил, что протоиерея Дмитрия Сидора из украинского Ужгорода решили мобилизовать, чтобы развалить последний приход УПЦ в городе. Если забрать 68-летнего старца не получится, то Киев организует толпу «возмущенных граждан», которые попытаются захватить храм, добавил он. По словам военкора, на Украине многие обезумели настолько, что готовы поддерживать мобилизацию священнослужителей.

Настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде получил повестку двумя днями ранее. Священник обратился к адвокатам, которые посчитали происходящее провокацией.