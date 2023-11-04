СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу сразу по нескольким статьям СБУ обвинила патриарха Кирилла в посягательстве на территориальную целостность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Служба безопасности Украины предъявила патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обвинения по нескольким статьям, в том числе о посягательстве на территориальную целостность страны, сообщает пресс-служба ведомства. В СБУ также отметили, что священнослужитель входит в «ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России», а также поддерживает спецоперацию.

По данным следствия, Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины. Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) на Украине, — говорится в сообщении.

Также патриарха обвиняют в посягательстве на неприкосновенность Украины, оправдании вооруженного конфликта, его планировании и подготовке. В ведомстве добавили, что с начала спецоперации было начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, 16 из которых являются митрополитами.

Ранее сообщалось, что СБУ заочно обвинила бывшего командующего Черноморским флотом России Игоря Осипова. Ведомство утверждает, что он причастен к обстрелам гражданской инфраструктуры.