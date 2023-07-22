Пострадавший пассажир затонувшего в Петербурге катера скончался в больнице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катер спасательной службы на водных объектах

Пострадавший пассажир катера, потерпевшего крушение в Финском заливе в Петербурге, умер в больнице, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. После эвакуации с судна он был доставлен в медучреждения с травмами.

В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался, — сказано в заявлении.

Инцидент случился вечером, 21 июля, в Петровском фарватере близ намыва на Васильевском острове. На борту маломерного судна «Сarver 41» находились девять человек. По одной из версий крушения, у катера могла лопнуть выхлопная труба.

По факту произошедшего следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять все причины и обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что круизный теплоход «Москва 208» врезался в бетонный пирс при швартовке на реке Волге. В момент происшествия на борту корабля находились 81 человек, трое из них получили травмы.