Пострадавшим от ВСУ предпринимателям в Белгороде выплатят миллионы рублей Гладков: в Белгороде начали выдавать компенсации пострадавшему от ВСУ бизнесу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Восстановительные работы фасадов домов после ракетных обстрелов в Белгороде

Пострадавшие из-за обстрелов ВСУ предприниматели Шебекинского округа Белгородской области получат компенсацию из резервного фонда регионального правительства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Уточняется, что всего будет выделено 250 млн рублей, их получат представители малого и среднего бизнеса.

С сегодняшнего дня начинается первый этап выдачи денежных средств из резервного фонда правительства Белгородской области малому и среднему бизнесу Шебекинского округа, пострадавшего от событий середины лета 2023 года. 122 предпринимателя получат 250 млн рублей, — сообщил Гладков.

Между тем накануне Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией области. Отмечается, что ВСУ пытались совершить террористическую атаку на российский регион с применением БПЛА самолетного типа. Попытка удара была пресечена около 18:30.

Перед этим губернатор сообщал об обстреле Вооруженными силами Украины села Демидовка. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения получили кровля и хозяйственная постройка одного частного домовладения. Осколками беспилотника посекло трубу газопровода и два автомобиля.