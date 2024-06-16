После поножовщины в Одинцово возбуждено уголовное дело

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После конфликта в Одинцово заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Предварительно установлено, что 16 июня между двумя неизвестными и 32-летним пострадавшим произошел конфликт. Злоумышленники нанесли ему телесные повреждения и скрылись.

Потерпевший был госпитализирован. Злоумышленники уехали на автомобиле ВАЗ-2115. В Одинцово введен план «Перехват». Подмосковная прокуратура взяла это дело под контроль, сообщается на сайте ведомства.

В Telegram-канале газеты «Известия» корреспондент издания Станислав Григорьев показал машину, в которой, предположительно, скрылись неизвестные, порезавшие в Одинцово мужчину. По его словам, они так спешили, что даже не выключили в автомобиле магнитолу.

В Одинцово мужчины устроили поножовщину прямо на проезжей части, информировал Telegram-канал Baza. По его данным, двое злоумышленников гнались за пострадавшим в районе Можайского шоссе, а когда догнали, один из нападавших ударил его по голове, а второй начал наносить удары ножом в ногу.

Ранее в подмосковной Коломне 11-летний пятиклассник ударил ножом 13-летнего подростка, который постоянно дразнил его за длинные волосы. Оба ребенка ходили в Центр детского творчества «Одиссея». В день поножовщины дети вместе со сверстниками и руководителем отправились в поход. Старший подросток продолжал задирать младшего, за что тот решил его проучить. По регламенту участники похода могли иметь при себе перочинные ножи, но пятиклассник воспользовался не им, а другим ножом.