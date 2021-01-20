Попова: половина жителей Татарстана имеют иммунитет к COVID-19

https://static.news.ru/photo/e7e4d13a-5b02-11eb-b491-fa163e074e61_660.jpg Фото: kzn.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти половина жителей Республики Татарстан уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Правда, руководитель ведомства не уточнила, является ли этот иммунитет следствием вакцинации или же он появился у жителей после перенесённого заболевания.

Популяционные исследования, результат которых озвучил институт имени Пастера, который ведёт всю эту работу в стране, говорят о том, что почти половина населения Республики Татарстан сегодня имеет иммунитет, — сказала Попова в разговоре с журналистами.

Ранее NEWS.ru выпустил расследование в связи с началом с 18 января всеобщей прививочной кампании от COVID-19. Судя по ситуации в регионах, массовая вакцинация в России может растянуться на несколько лет, хотя руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утверждает о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, прогнозы Роспотребнадзора могут быть существенно завышены.

До этого сообщалось, что российские предприятия технически готовы к созданию такого количества вакцин от COVID-19, которое необходимо для создания популяционного иммунитета. Об этом рассказал гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Он отметил, что помимо вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», в скором времени в России зарегистрируют третий препарат, который разрабатывается Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это, по словам Дмитриева, станет «большим подспорьем».